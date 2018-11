14-jarige Maïté De Wilde zet Eeklo op de kaart tijdens WK tumbling voor jongeren Joeri Seymortier

18 november 2018

14u31 0 Eeklo Gymnaste Maïté De Wilde (14) van Gymclub Altis Eeklo heeft in Rusland de finales van het wereldkampioenschap tumbling maar op één puntje gemist.

De Eeklose turnster mocht de kleuren van ons land mee verdedigen op de WAGC, het WK tumbling voor jongeren in Sint-Petersburg, Rusland. WAGC staat voor World Age Group Competition, en is het wereldkampioenschap tumbling voor jongeren tussen 11 en 18 jaar. De Wilde werd verdienstelijk veertiende, en miste op één punt na de grote finales. “Tumbling is een aaneenschakeling van spectaculaire turnoefeningen”, legt Maïté De Wilde uit. “Op de 25 meter lange verende baan wisselen salto’s, fliks en schroeven elkaar af. Ik ben zelf in 2008 met kleuterturnen begonnen, samen met mijn zus Lova. Ik kon ondertussen al wat Vlaamse en Belgische titels verzamelen, en ben trots dat ik nu ook mocht deelnemen aan de wereldkampioenschappen. Met de steun van trainer Bavo Toremans en heel het team hebben we hard getraind om hier te geraken.

Voor Maïté was dit de tweede maal dat ze deelnam aan het WK voor jongeren. Vorig jaar was ze aanwezig op het WK in Sofia, als eerstejaarsbelofte. “Alles samen sprokkelde ik 60.800 punten, goed voor een veertiende plaats op 31. Een mooi resultaat, maar net te weinig voor de finaleplaatsen. Hoe dan ook: ik ben blij met dit resultaat!”, zegt Maïté nog.