10 wegenwerken tegelijk in stad VERKEER MOET VANAF VRIJDAG AANSCHUIVEN EN OMRIJDEN JOERI SEYMORTIER

30 mei 2018

02u53 0 Eeklo Het wordt de hele maand juni aanschuiven en omrijden in Eeklo. Er wordt volgende maand op maar liefst tien verschillende plaatsen in de stad gewerkt. Onder andere de Korte Moeie en Mandeweegsken, zowat de slechtste straten van de stad, worden vernieuwd. "Even op de tanden bijten en dan een zomer zonder verkeershinder", zegt schepen Christophe De Waele optimistisch.

Er wordt nu al volop gewerkt in de Brugsesteenweg in Eeklo, maar daar komen vanaf volgende week nog eens negen werven bij. Op sommige plaatsen moet maar enkele dagen gewerkt worden, maar elders duurt te hinder een paar weken. "De geplande werken zullen hinder met zich meebrengen, maar de werken zijn broodnodig", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). "We willen alles nu laten uitvoeren, zodat onze stad tijdens het bouwverlof deze zomer helemaal wervenvrij zou kunnen zijn. We moeten hierdoor. We willen de mensen nu vooral heel goed informeren, zodat iedereen goed weet waar ze met de wagen door kunnen en waar ze moeten omrijden.





Hobbelig

We pakken onder andere de Korte Moeie aan, want die straat ligt zeer hobbelig en slecht. Op termijn volgen in die straat nog rioleringswerken. Nu gaan we enkel de rijweg vernieuwen, want dat kan niet wachten."





In de Brugsesteenweg is de aannemer al volop bezig en wordt nog verder gewerkt tot eind augustus. Tijdens het bouwverlof zal plaatselijk verkeer wel mogelijk zijn. Vanaf maandag 4 tot woensdag 6 juni wordt gewerkt in de Korte Moeie en het Mandeweegsken. De werken worden in twee fasen opgesplitst, zodat de fabriek Ontex bereikbaar blijft. Van 5 tot 7 juni zijn er asfaltwerken in de Doornstraat, Boterhoek, Koude Keuken en Hoge Bosstraat.





Er zijn ook verschillende rioleringswerken. Vanaf 4 juni tot 15 juni wordt de Leikensweg onderbroken tussen de Dullaert en Zandstraat. Van 7 juni tot 13 juli worden rioleringswerken uitgevoerd in de Raverschootstraat. De straat wordt onderbroken ter hoogte van de Ringlaan, waardoor het op- en afrijden van de R43 niet mogelijk zal zijn. De Raverschootstraat wordt tijdelijk doodlopend, maar op de Ring zelf is er geen hinder.





Van 7 tot 28 juni wordt ook het kruispunt van de Slachthuisstraat met Nijverheidskaai en Nieuwendorpe afgesloten. Omrijden kan dan via de Industrielaan of de Tieltsesteenweg.





In opdracht van Eandis worden van 4 juni tot eind augustus ook werken uitgevoerd om het elektriciteitsnet uit te breiden. Rond de expressweg N49 worden extra kabels getrokken voor nieuwe windmolens. Ook in Aalschootdreef, Bus en Peperstraat zijn er werken aan het elektriciteitsnet. Tussen 4 en 19 juni tot slot wordt gewerkt in de Blakstraat en Galgenstraat.