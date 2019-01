1.440 euro boete en 45 dagen rijverbod voor man die met bijna 3 promille in de verkeerde rijrichting rijdt JDG

13u21 0 Eeklo Een man uit Eeklo is donderdagochtend door de politierechter veroordeeld tot een geldboete van 1.840 euro, waarvan 400 euro met uitstel. Bovendien mag hij 22 volledige weekends zijn wagen aan de kant laten staan. De man werd tegengehouden door de politie toen hij - met 3 promille alcohol in zijn bloed - een parking in de foutieve richting verliet. Er zaten op dat moment ook minderjarige familieleden bij hem in de wagen.

De feiten vonden eind november 2017 plaats. De man had naar eigen zeggen niet de intentie om achter het stuur te kruipen. “Mijn cliënt zat op een receptie, samen met zijn vrouw en familie”, stelt zijn advocaat. “De kinderen - zijn neef, nicht en eigen dochter - hadden het daar na een tijdje wel gezien, en wilden naar huis, richting Balgerhoeke. De vrouw van mijn cliënt was die dag bob, maar zij was aan het werken op de receptie. Daarom besloot hij om ze zelf thuis af te zetten.”

Bij het verlaten van de parking was de man volgens zijn advocaat afgeleid doordat één van de kinderen zei dat hij naar links moest afslaan. “Hij verliet de parking, maar daar staat geen bord dat je niet naar links mag”, aldus de meester. “Op een privé-parking staat dat niet aangeduid.”

De politie vatte de man, en zijn rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken voor 15 dagen. De verdediging betwist de feiten niet, maar vraagt om het rijverbod op te schorten of eventueel te beperken tot het weekend. “Ik ben stom geweest, en ik besef wat de impact daarvan is”, aldus de beklaagde.

“3 promille, dat is spectaculair veel”, aldus de rechter. “Een te hoge intoxicatie voor een opschorting. U gaat uw voertuig dan wel heel veel weekends langs de kant mogen laten staan.”