“Zet die kerstploat af!”: inwoners van winkelstraten in Eeklo zijn Mariah Carey en co kotsbeu en vragen verse muziek Joeri Seymortier

11 januari 2019

09u40 0 Eeklo De inwoners van de winkelstraten van Eeklo zijn de kerstmuziek in hun straat kotsbeu. Goed nieuws: dit weekend wordt een ander plaatje opgezet.

Eeklo fleurt de winkelstraten zoals Boelare en Markt tussen 10 en 18 uur op met leuke muziek door de boxen. Al weken wordt daar kerstmuziek gedraaid. Op Facebook merken enkele inwoners van de winkelstraten op dat ze ‘All I want for Christmas’ van Mariah Carey en ‘Last Christmas’ van Wham ondertussen kotsbeu zijn. “Wij horen nog steeds de hele dag door ‘All I want for Christmas’ door de luidsprekers galmen”, klinkt het. “Wordt het geen tijd om een ander muziekje op te zetten? Om het met de woorden van een partijvoorzitter te zeggen: ‘Zet die ploat af!!!’’.

Schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld) belooft beterschap. “De stad stuurt die muziek inderdaad aan. Vanaf dit weekend schakelen we over naar een ander thema, en mag de kerstmuziek weer voor maanden de kast in”, zegt De Waele.