"Worden dat bomen en gras van goud?" 736.000 EURO VOOR AANLEG NIEUWE 'VOORTUIN' SPORTPARK JOERI SEYMORTIER

24 maart 2018

02u49 0 Eeklo De aanleg van de voortuin van het nieuwe Sportpark zal 736.000 euro kosten. Het wordt een open ruimte met grasheuvels en zitelementen. Maar die prijs doet de vraag opborrelen of het om gras of bomen van goud gaat.

Eeklo legt tien miljoen euro op tafel voor de verbouwing van de sporthal, de bouw van een nieuw zwembad en het optrekken van een nieuwe kinderopvang. Maar dat nieuwe Sportpark moet natuurlijk ook een mooi voortuintje hebben. En dat gaat de stad Eeklo laten aanleggen voor 736.000 euro. Marc Windey (SMS) luidt de alarmbel.





"Gaat dit hier om een voortuin met bomen en gras van goud?", vraagt Windey zich af. "Mogen we alstublieft dingen nog eens in vraag stellen en mogen we nog eens omrekenen in oude Belgische franken? 736.000 euro uittrekken voor de voortuin van een Sportpark is toch niet meer normaal? Wat hebben wij als gemeenteraad hierover nog te zeggen? Het beton is al uitgebroken en ze zijn al aan de werken begonnen. Kunnen we dit superduur dossier eigenlijk nog wel tegenhouden? Er zijn in Eeklo andere dingen te doen met 736.000 euro. Dit dossier is geen kerntaak van een stad. Werk liever aan veilig fietsverkeer en herstel van voetpaden. Ik protesteer met klem."





Schepen Dirk Van de Velde (CD&V+) is niet opgezet met de commentaar en noemt dat een typische opmerking voor 'oude mensen'. Een dikke steek naar Marc Windey, die als zeventiger nog altijd de frontman van SMS is. "Dat het leven vandaag heel duur is, is een opmerking typisch voor senioren", zegt schepen Van de Velde scherp. "Ja, 736.000 euro is veel geld. Maar het gaat om een openbare ruimte van een halve hectare. Het wordt een fiets- en wandelzone tussen ons nieuw Sportpark, de nieuwe school en de nieuw te bouwen wijk die binnenkort gerealiseerd wordt. We gaan werken met een mooie open ruimte met grasheuvels en zitelementen. Dit wordt echt een nieuwe referentieplaats voor onze stad."





Schepen Dirk Van de Velde is de kritiek van SMS op het hele dossier van het nieuwe zwembad en de uitbouw van het Sportpark ondertussen grondig beu. "De show in het jaar van de verkiezingen is duidelijk bezig", zucht de schepen. "Misschien wil hij op 30 juni liefst als eerste in het zwembad springen bij de opening? Echt alles wat op de gemeenteraad over het nieuwe zwembad gezegd wordt, wordt door SMS met de grond gelijk gemaakt. En sport geen kerntaak van een stad? Dat begrijp ik niet. Wij bouwen een complex waar iedereen de komende veertig tot vijftig jaar kan van genieten. Een dossier afbreken is gemakkelijk. Maar zo bestuur je geen stad", zegt Van de Velde nog.