"Wiekie-bon te weinig gekend" 04 mei 2018

Zes maanden na de lancering van de Wiekie-bon in Eeklo geeft Hilde Lampaert (N-VA) het initiatief een dikke buis. "De Wiekie-bon is de cadeaubon van de Eeklose handelaars, maar heel veel inwoners kennen die nog steeds niet", zegt Hilde Lampaert. "Als de Eeklonaar hem niet koopt, dan heeft ook de handelaar er niets aan. We geloven in de bon, maar er is te weinig geïnvesteerd in publiciteit en marketing."





Volgens de stad zijn er ondertussen 3.200 euro aan Wiekie-bonnen verkocht. Honderd handelaars aanvaarden de bon ondertussen. "Er mag gerust wat meer bekendheid komen", vindt ook schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). "Ook bij de bedrijven gaan we een inspanning moeten doen om de voordelen van een Wiekie-bon als cadeaubon in de verf te zetten. De stad zelf gebruikt de Wiekie-bon als bedanking bij speciale gelegenheden, zoals bij het aanplanten van het geboortebos en de kerstshopping."





