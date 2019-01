VIDEO. Loods brandt volledig uit op bedrijvenpark Balgerhoeke Jeroen Desmecht

19 januari 2019

12u08 0 Eeklo Een loods op het bedrijvenpark van Balgerhoeke in Eeklo is deze ochtend rond 10 uur volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden. Omdat er een stookolietank en gasflessen in de loods stonden, was er een tijdje risico op ontploffingsgevaar.

Rond 11.00 uur had de brandweer het vuur onder controle, maar er werd wel nog een tijdje nageblust. De loods is eigendom van een installateur van centrale verwarmingsketels. Ook een vrachtwagen, enkele gasflessen en een stookolietank die in de loods stonden, zijn volledig uitgebrand. De gasflessen zijn gelukkig niet ontploft.

“Er was even ontploffingsgevaar, waardoor we extra voorzichtig moesten zijn”, weet politiewoordvoerder Marino Longeville. “Ook de stookolietank is in vlammen opgegaan. Hierdoor ontstond er dikke zwarte rook. De scheepvaartspolitie is voor de zekerheid op het water gegaan om de pleziervaart te verwittigen dat ze best afstand konden houden. Ook het verkeer rond het bedrijvenpark werd omgeleid.”

Over de oorzaak is momenteel nog geen duidelijkheid. Om het vuur te blussen, werden brandweermannen van vier verschillende korpsen ingezet. “De brandweer van Eeklo heeft versterking gekregen van drie extra korpsen: Maldegem, Kaprijke en Aalter. Zij hebben voornamelijk tankwagens met water ingezet, omdat we heel veel bluswerk hadden om de brand onder controle te krijgen.”