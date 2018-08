"Vaders kunst mag niet vergeten worden" WEDUWE EN KINDEREN EREN LUC VERSTRAETE 10 JAAR NA ZIJN DOOD JOERI SEYMORTIER

29 augustus 2018

02u35 0 Eeklo De weduwe en de kinderen van kunstenaar Luc Verstraete uit Eeklo stellen zijn werk voor het eerst na zijn dood tentoon. Het is precies tien jaar geleden dat hij overleed, en dat is voor de familie het perfecte moment om zijn kunstenarchief nog eens aan het grote publiek te tonen. "Hij mag als kunstenaar nooit vergeten worden", klinkt het.

Dit najaar zijn er drie tentoonstellingen met het werk van Luc Verstraete. De kunstenaar uit Eeklo zou dit jaar negentig worden, maar overleed tien jaar geleden. Al die tijd werd met zijn werk niet veel gedaan. De tentoonstelling krijgt de toepasselijke titel 'Who the f*** is Luc?' omdat de familie beseft dat ze dit moeten doen, omdat het werk van hun vader nooit vergeten zou worden.





"Vader zou dit jaar negentig geworden zijn en is intussen tien jaar overleden", zegt zoon en curator Paul Verstraete. "Zijn schilderijen, tekeningen, grafiek en zeefdruk hangen vooral in privécollecties. Er zitten ook heel wat pareltjes gewoon in mappen op zolder. Tien jaar na zijn dood merken we dat vooral de jongere generatie niet eens weet wie Luc Verstraete was. Dat mogen we niet laten gebeuren, want daarvoor was zijn werk veel te waardevol. We bouwen nu in het MAP een tentoonstelling op met meer dan honderd portretten en zelfportretten. Uniek materiaal dat heel wat mensen nog nooit gezien hebben. In zijn zelfportretten vertelt hij veel over zijn leven en werk, en ook over het Eeklo van toen."





'Even Geduld'-pancarte

Luc Verstraete was behalve kunstenaar ook leraar aan de Academie van Eeklo en het Sint-Lucasinstituut in Brussel. Hij publiceerde ontelbare creaties in het weekblad De Eecloonaer. Naast zijn gewoon werk ontwierp hij ook 23 keer de affiche voor de IJzerbedevaart in Diksmuide. Weinigen weten dat hij ook vaak de pancartes met 'Even Geduld' voor de toenmalige BRT tekende. Het zijn weduwe Sonja Dumon en de kinderen Paul, Barbara, Silvia en Michiel Verstraete die aan de tentoonstelling bouwen. "Vader zou een tentoonstelling als deze zelf nooit gedaan hebben, maar we zijn zeker dat hij het zeker goed zou vinden", zegt de familie nog.





Cartoons

De tentoonstelling 'Who the f*** is Luc' is te zien van 2 tot 30 september, in het MAP, Molenstraat 7 in Eeklo. Elke zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, of voor groepen op afspraak. Later volgen nog twee tentoonstellingen. De cartoons van Luc Verstraete worden getoond van 30 september tot 23 december, elke zondag in het ECC in de Brugstraat in Kruishoutem. Van 10 november tot en met 22 december wordt in de Kunstacademie van Eeklo ook nog een tentoonstelling opgebouwd met de grafiek van Luc Verstraete.





Info: 0497/40.20.32.