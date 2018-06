"Tot 70 procent minder verkeer door stad" MOBILITEITSPLAN TOONT MAATREGELEN DIE TEGEN 2030 GENOMEN WORDEN JOERI SEYMORTIER

21 juni 2018

02u44 0 Eeklo Eeklo heeft haar mobiliteitsplan klaar en zet daarin de maatregelen op een rijtje die in de periode tot 2030 genomen zullen worden. Bedoeling is om het verkeer in de binnenstad tot zeventig procent te verminderen. Vandaag rijden nog elke dag 27.000 wagens over de N9 dwars door de stad. Wij zetten de voornaamste maatregelen op een rijtje.

Ring rond Eeklo

Cruciaal in het hele plan is de realisatie van de Ring rond Eeklo. Pas wanneer die Ring er volledig ligt, kan de herinrichting van de N9 door het centrum gebeuren.





"Die Ring wordt nu heel concreet, want de technische studie wordt opgestart", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Vanaf volgende maand zal je zien dat er op het terrein opmetingen gebeuren. Eens de Ring er ligt, willen we met een pak maatregelen tot zeventig procent minder verkeer in onze stad. Vandaag rijden elke dag nog 27.000 wagens op de 'autostrade' door ons centrum."





Den Teut

Eeklo zet in haar mobiliteitsplan de komst van een rotonde of ovonde op het kruispunt van Den Teut, dat is het drukke kruispunt van de N9 met de Ring. "We weten dat Vlaanderen vandaag geen voorstander is van een rotonde of ovonde op Den Teut, maar als stad vinden we dat de beste oplossing", zegt schepen De Waele. "Verkeer dat voor de Ring kiest in plaats van dwars door Eeklo te rijden, moet drie keer sneller ter plaatse zijn."





Poorten

Eeklo gaat met drie soorten 'poorten' werken om het doorgaand verkeer weg te houden uit de stad. Aan de rand van de stad komen buitenpoorten, waar je de kans krijgt om randwegen rond de stad te kiezen.





Dichter in de stad komen binnenpoorten. Dat zal het geval zijn aan het station, de rotonde Koning Albertlaan, de ovonde Molenstraat en de August Van Ackerstraat. Daar komen parkings en deelfietsen. Bedoeling is dat mensen zoveel mogelijk daar hun wagens achterlaten en te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad gaan.





Sluis

In het dichte stadscentrum komt er ook een sluis. Die komt in de zone tussen de Paterskerk en de bibliotheek. Daar zal plaatselijk verkeer nog toegelaten worden, maar niet prioritair.





Een echte knip in het centrum komt er dus niet. "Die sluis zal ingericht worden als voetgangerszone en winkelzone", zegt schepen De Waele. "Je zal er met de wagen nog heel traag door kunnen, maar je zal als bestuurder echt voelen dat je daar niet thuis hoort."





Parkeren

Parkeren op de Markt zal in 2030 niet meer aan de orde zijn. Dat zal vooral op de randparkings moeten gebeuren. De stad wil wel een ondergrondse centrumparking.





Volgens schepen De Waele zijn er goede onderhandelingen bezig om die in de buurt van de Paterskerk te krijgen. De parkeertarieven in Eeklo zullen ook variabel worden. Hoe dichter in het centrum, hoe duurder het zal worden. De randparkings zijn gratis.





Stadsbus

Eeklo wil de stadskern zo verkeersarm mogelijk maken, maar beseft ook dat er alternatieven moeten zijn.





"We willen een zogenaamde lusbus in ons centrum inzetten", klinkt het. "Die bus zal mensen van de randparkings naar het centrum brengen en zal mensen ook binnen de stad kunnen vervoeren. Een mooie stimulans om je wagen echt aan de rand van de stad te parkeren."





'Netwerk langzaam verkeer'

Er wordt ook een fietspadennet uitgerold in de stad. Met het 'netwerk langzaam verkeer' wil de stad fietsen in Eeklo zo comfortabel mogelijk maken, met overal veilige en gescheiden fietsverbindingen.





Je kan het mobiliteitsplan van 2 tot 31 juli gaan inkijken op het Stadskantoor in de Industrielaan 2.