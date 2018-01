"Straks verhuizen mensen door hoge belastingen" 20 januari 2018

De personenbelasting in Eeklo blijft dit jaar behouden op acht procent en dat is niet naar de zin van Marc Windey (SMS). Hij vreest zelfs dat Eeklo inwoners zal verliezen door de hoge belastingvoet. "Er zijn gemeenten waar het wel anders kan", zegt Marc Windey. "Maldegem gaat naar 7 procent, net als het nieuwe Lievegem volgend jaar. Zij schaffen in dezelfde beweging de gezins- en bedrijfsbelasting af. Aalter, Knesselare en Ursel gaan na de fusie zelfs naar 5,9 procent. Het verschil wordt echt groot. Het zou wel eens kunnen dat mensen binnenkort aan 'belastingsverhuizen' zullen beginnen doen. Heel wat mensen van de grotere inkomens hebben ondertussen hun weg gevonden naar het fiscale paradijs van Knokke. Ursel met straks zijn 5,9 procent belastingen, ligt niet ver van Eeklo. Opletten!" (JSA)