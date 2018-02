'Slechtste straat van stad' krijgt volgend jaar opknapbeurt 15 februari 2018

02u51 0 Eeklo De Kaaistraat in Eeklo wordt volgend jaar eindelijk heraangelegd. De 'slechtste straat van de stad' wacht al lang op vernieuwing, maar Eeklo wachtte jaren op de subsidie. Die is nu toegezegd.

De Kaaistraat is vandaag ronduit de slechtste straat van de stad. De weg is hobbelig, de riolering eronder kapot en de voetpaden zijn er veel te smal. Eeklo heeft de heraanleg al langer op het lijstje staan, maar wil dat enkel doen met subsidies van Vlaanderen. De hele heraanleg kost één miljoen euro, en daarvan heeft de stad nu 350.000 euro subsidie binnen gehaald. "Daardoor moeten wij als stad maar 650.000 euro betalen in plaats van een miljoen, dus was dit het wachten wel waard", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). "De Kaaistraat is intussen één van de slechtste straten in onze stad, maar zonder de financiële hulp van de Vlaamse Milieumaatschappij wilden we er niet aan beginnen. Dat zou getuigen van slecht beheer van ons stadsgeld."





De voorstudie van het dossier wordt opgestart en de werken zelf zullen volgend jaar uitgevoerd worden. Een hele klus, want er zal een jaar gewerkt worden in het smalle straatje tussen de N9 en de Zuidmoerstraat. "De werken kunnen vergeleken worden met de werken die nu in de Patersstraat gebeuren", zegt schepen De Waele. "Van gevel tot gevel wordt alles vernieuwd. Zowel de nutsleidingen, als de rioleringen en de rijweg. We kiezen voor een gescheiden rioleringsstelsel. De Kaaistraat moet een woonstraat met beperkt en traag verkeer worden. In het midden van de rijweg komt een goot. Aan de ene kant zal er een rijweg zijn van drie meter breed, en aan de andere kant een parkeerstrook van twee meter breed. Dan blijft er langs beide zijden nog 0,75 meter vrije ruimte over tussen de gevels. De straat wordt heraangelegd in de bestaande klinkers. Die worden er één voor één uitgehaald en worden schoongemaakt", zegt schepen Christophe De Waele nog. (JSA)