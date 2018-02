"Ondernemers geloven weer in Boelare" OMMEKEER NA LANGE TIJD VAN LEEGSTAND IN WINKELSTRAAT JOERI SEYMORTIER

23 februari 2018

02u49 0 Eeklo Er waait een frisse wind door winkelstraat Boelare en de rest van het centrum van Eeklo. Na enkele sluitingen en problemen met leegstand zijn er nu een pak nieuwe zaken die de hoofdstad van het Meetjesland nu extra zuurstof geven. Met koffiebranderij en tea-room Pacilin, een nieuwe Arabische kapper, de uitbreiding van De Witte Zwaan, en de komst van Le Goût d'Or zet Eeklo zichzelf (eindelijk) weer op de kaart.

De Boelare was in het verleden het slachtoffer van heel wat leegstand. Vandaag is vooral het begin van de straat nog een probleem met de leegstaande Benjamin en Flandria. Maar de rest van de winkelstraat bloeit weer net zoals in de hoogdagen. Met zelfs enkele nieuwe handelszaken die het verschil maken. Het restaurant Boelare 14 is in een mum van tijd uitgegroeid tot een topper in de stad. De Witte Zwaan heeft er intussen het pand van de vroegere Argus bijgenomen en is vandaag een trendy koffiebranderij en bijhorende tea-room. Helemaal nieuw in de Boelare is Pacilin, in het gebouw van het vroegere Italiaans restaurant Vini & Sapori. Je kan er terecht van 7.30 uur 's ochtends tot rond 16 uur voor ontbijt, soep, lunch en snacks. "We wilden iets doen wat nog niet in Eeklo bestond", zeggen de uitbaters Cinthia Mekeirel en Pawel Klisiewicz. "We zijn heel vroeg open, zodat je hier kan genieten van een ochtendkoffie of een heerlijk ontbijt. Voor de rest serveren we graag dagelijkse kost. Eenvoudige, maar echt lekkere gerechten."





Webshop

Nog in de Boelare is er ook een Arabische kapperszaak geopend. Happy Hippo is uitgebreid en volledig vernieuwd. Immokantoor Era is in de Boelare verhuisd en pakt uit met een nieuw concept. De krokettenbar van Daphne Aers staat nog altijd leeg, maar volgens burgemeester Koen Loete zijn ook daar onderhandelingen bezig voor een nieuwe horecazaak. "Er waait een nieuwe wind door de Boelare", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Er zijn een pak nieuwe jonge mensen die hier een zaak gestart zijn. Vaak gecombineerd met een webshop of thuisleveringen, zodat ze voor het ondernemen 2.0 gaan. Ja, er is nog werk aan de winkel. Maar dit is een ommekeer", zegt de burgemeester.





Ook in de rest van Eeklo zijn er een pak nieuwe zaken. Tinklebell is na de brand helemaal vernieuwd. Le Goût d'Or in de Stationsstraat is een nieuwe topzaak met koffie en pralines, en ook een pareltje. Fit is een nieuwe sportzaak en Amplifon een nieuw hoorcentrum. In de Oostveldstraat is er nieuw bewegingscentrum en in de Raverschootstraat een nieuwe fietszaak. "Fantastisch om te zien hoeveel nieuwe ondernemers er in Eeklo geloven", zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld).





Negatief over stad

"Er zijn nog altijd mensen die graag negatief doen over onze stad, maar met al die nieuwe zaken is het duidelijk dat Eeklo nog leeft. Ook in het deel N9 tussen het stadhuis en de Boelare zijn zo goed als alle panden opnieuw ingevuld. We hebben daar een tijdje wat leegstand gehad, maar ook die is zo goed als weggewerkt. Blokker en Dreamland staan wel nog altijd leeg, maar ook daar wordt naar een nieuwe invulling gekeken", zegt De Waele nog.