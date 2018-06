'Neuzekes' verhuizen naar industriezone 27 juni 2018

Confiserie Geldhof, de fabrikant van de befaamde paarse 'neuzekes' in Eeklo, wil zich herlokaliseren en kiest voor een stuk grond in de nieuwe industriezone Kunstberg in Eeklo. Dat ligt aan de R43, tegenover het nieuwe fusieziekenhuis AZ Alma.





"Het bedrijf is een gevestigde waarde in Eeklo. We zijn dan ook zeer enthousiast om hen binnenkort te mogen verwelkomen op Kunstberg", zegt Wendy Van Laere van Veneco. "Niet enkel het Eekloos bedrijf Confiserie Geldhof denkt aan een herlokalisatie. We hebben nog drie overeenkomsten met bedrijven uit de regio. Er komt ook een dakwerker, een bedrijf gespecialiseerd in boorstellingen en ook een bedrijf met buitenschrijnwerk."





Op Kunstberg is er nog een beschikbare oppervlakte van 13.382 en van 4.632 vierkante meter. De prijs is 90 euro per vierkante meter. (JSA)