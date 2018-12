‘Music for Heroes’ levert maar liefst 12.222 euro op voor vzw Heldenhuis Joeri Seymortier

19 december 2018

10u32 0 Eeklo De organisatie ‘Music for Heroes’ die op 1 en 2 december gehouden werd in De Herbakker in Eeklo, heeft maar liefst 12.222 euro opgebracht.

De E-singers, vrienden die al enkele jaren de cursus samenzang volgen in de N9, stonden in voor de organisatie en het voorprogramma. Eléonor was de hoofdact. De opbrengst gaat naar de vzw Heldenhuis, een vereniging die in Eeklo een huis wil bouwen voor jongvolwassenen met een beperking. “Het initiatief kon rekenen op de steun van vele sponsors en partners. Voor beide optredens liep de zaal telkens vol. De sponsoring, ticketverkoop, en de drankenverkoop leverden in totaal 12.222 euro op”, zegt Dirk Van Hoye.