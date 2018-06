"Minigolf nog zeker tot eind dit jaar open" 28 juni 2018

02u41 0

Het minigolfterrein van Eeklo blijft zeker nog tot het einde van het jaar open op de vertrouwde locatie in de Oostveldstraat. Op termijn zal de minigolf wellicht verhuizen naar de sportsite in de Burgemeester Pussemierstraat, maar dat is nog niet aan de orde. "Door die aankondiging denken veel mensen dat er hier nu al geen minigolf meer kan gespeeld worden. Maar niets is minder waar", zegt Saskia Calleeuw. "De minigolf blijft minstens nog tot het einde van het jaar open. Tot 2 september is dat elke dag van 13 tot 19 uur, en in de weekends tot 18 uur. Van september tot december is de minigolf dan open op woensdagnamiddag en tijdens de weekends."





De minigolf is deze zomer wel dicht op 7 en 21 juli, en op 4 augustus. (JSA)