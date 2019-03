“Mensen met beperking moeten altijd welkom zijn in CC De Herbakker” Joeri Seymortier

03 maart 2019

20u07 0 Eeklo Het gebruikersreglement van Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo moet aangepast worden, zodat mensen met een beperking er altijd welkom zijn.

Gemeenteraadslid Janick Smessaert (Groen) kent naar eigen zeggen voorbeelden van rolstoelgebruikers die geweigerd werden, wanneer derden iets in De Herbakker organiseerden. Volgens haar ontoelaatbaar in een stadsgebouw. “Bij elke voorstelling in De Herbakker wordt een plateau gelegd waar vier rolstoelen op kunnen staan”, zegt schepen van Cultuur Isaura Calsyn (Groen). “Wanneer derden onze zaal huren, dan staat het vandaag niet uitdrukkelijk in het reglement dat mensen met een beperking niet mogen geweigerd worden. We kunnen dat reglement wel laten aanpassen. We moeten er zo als stad voor zorgen dat zo’n weigeringen niet meer voorvallen. We maken er werk van.”