'Meester' Omer (73) overleden 03 september 2018

02u25 0

Omer Mussche, oud-leraar van de Broederschool, is overleden. De man zou op de lijst van CD&V staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Eeklo. Omer Mussche wordt begraven op zaterdag 8 september, de dag waarop hij 74 zou worden. "Omer Mussche was echt een onderwijzer zoals we die van vroeger kennen", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Hij was een verteller, en wist heel veel. Hij was ook lid van de VVV Eeklo, en was Ridder in de Orde van den Eeclooschen Herbakker. Zijn dochter Veerle is de filiaalhoudster van Fortis in Bentille." Omer Mussche was ook voorzitter van de CD&V Senioren in Eeklo en zou op 14 oktober op de lijst van CD&V staan. Op de lijstvoorstelling was hij niet aanwezig door ziekte, maar niemand wist dat het zo ernstig was. De partij moet op zoek naar een opvolger. De uitvaart vindt zaterdag plaats, om 10.30 uur in de aula van Tieberghien in Eeklo. (JSA)