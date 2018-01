"Meer controle op fietsverlichting" 22 januari 2018

Open Vld Eeklo vraagt de politie om nog meer te controleren op het gebruik van fietsverlichting in het verkeer. Vorige week kon je in onze krant lezen dat de politie bij een ochtendlijke controleactie 29 fietsers zonder licht uit het verkeer haalde. "Wij schrokken van dat cijfer", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Ik hoor sommigen zeggen dat dit nog meevalt, maar wij vinden dat 29 fietsers te veel.





Politiecontrole is en blijft hierin het uitgangspunt. We zullen de politie als meerderheidspartij dan ook duidelijk vragen om naast de controle op autoverkeer, te blijven inzetten op sensibilisering rond fietsverlichting. We willen ook dat de politie kordaat zal optreden naar jongeren én volwassenen die zichzelf in gevaar brengen door onzichtbaar te voet of met de fiets op de baan te komen." (JSA)