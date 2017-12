"Kleine André is allermooiste kerstgeschenk" 02u36 0 KVZ Stephanie,Ryan en André.

Kerst zal nooit nog hetzelfde zijn voor Stephanie Hebberecht en Ryan Verselder. De twee werden gisteren mama en papa van André. "Onze kleine André was oorspronkelijk maar binnen drie weken gepland", vertelt de mama. "Normaal zaten we vandaag gewoon aan de feestdis. Maar dit is echt het mooiste kerstgeschenk ooit." De kleine man blaakt van gezondheid. Hij is 51 centimeter groot en weegt 3,595 gram. Een flinke Meetjeslandse kerstbaby. De grootouders waren alvast in de wolken met hun kerstgeschenk. "We hebben een gigantisch grote familie, maar geen enkel kerstkindje. Deze kerst vergeten we nooit meer." Ook mama en papa zijn blij dat André op Kerstmis geboren werd. "Kerst is een echt familiefeest. We konden ons geen betere datum dromen." (KVZ)