"Kinderen zo behandelen? Tijdens kerst?" KRISTINA (11) OPGEPAKT IN AFWACHTING VAN EVENTUELE UITWIJZING SAM OOGHE

02u36 0 Sam Ooghe Kristina in tranen in een filmpje aan haar klasgenootjes. Eeklo Amper 11 jaar is Kristina, maar vorige week werden zij en haar gezin opgepakt en met een combi naar een opvangplaats in Tubeke gebracht. Ze moeten nu wachten of ze uitgewezen worden. "Terwijl Kristina hét voorbeeld is van integratie", foetert haar leraar Geert Faes. "Ze woont hier al negen jaar. Gaan we zo om met kinderen - tijdens kerst, nota bene?"

Geert Faes is de leerkracht van 6A in basisschool De Meidoorn in Eeklo. Tot vorige week gaf hij daar les aan Kristina, een Armeens meisje dat al negen jaar in Eeklo woont. Maar vorige maandag daagde ze niet op. Kristina en haar ouders, broer en zus waren 's morgens uit hun huis gezet. Ze werden opgepakt en meegenomen naar Wallonië. Na negen jaar hangt hen een uitwijzing naar Armenië boven het hoofd. "Ik ben uit het lood geslagen door de gebeurtenissen, maar laat het duidelijk zijn: dit is geen politiek statement", zegt Faes. "Ik wil met mijn getuigenis enkel iets zeggen over hoe we omgaan met kinderen. Dat een meisje van 11 zo uit haar biotoop wordt gerukt, net in deze week, is onmenselijk. Traumatisch. Ik stond nog in de klas te vertellen over het kerstfeest, over solidariteit en mensen die vluchten uit hun land. En dan zoiets: ze wordt meegenomen tijdens de 'Warmste Week'. Wat zegt dat over onze samenleving? En hoe leg je dat uit aan kinderen, haar vriendjes?"





Kristina verblijft in een terugkeerhuis in Tubeke. Momenteel zijn er geen zittingen, waardoor de familie nog zeker tot begin januari moet afwachten. "Kon dat dan niet hier, in Eeklo? Die mensen zullen heus niet weglopen. Het zal wel protocol zijn, maar dat is het 'm net: in deze zaken hebben we menselijkheid nodig. Het moet veel sneller duidelijk zijn of mensen hier wel of niet kunnen blijven. Het kan goed zijn dat het gezin bepaalde procedures verwaarloosd heeft, maar na negen jaar moeten vertrekken: dat kan niet. En tijdens deze periode al zeker niet."





Sam Ooghe Meester Geert bracht haar rapport zelf naar Tubize.

Tranen met tuiten

Door de heisa had Kristina haar rapport niet ontvangen. "Ik ben het dan maar zelf gaan brengen", zegt 'meester Geert'. "Dat deed haar zo deugd. Haar rapport was natuurlijk goed. Ze is een heel intelligent meisje. Onlangs nog zong ze mee in het kerstkoor. Ze is hét voorbeeld van geslaagde integratie." In een filmpje vertelt Kristina in tranen aan haar klasgenoten hoeveel ze iedereen mist en terug wil. "In de auto heb ik zelf ook tranen met tuiten geweend", zegt Faes. "Dit klopt gewoon niet. Dit is té hard."





Afwachten

En hoe moet het nu verder? "We zullen afwachten. Vandaag ga ik alvast met wat vriendinnetjes Kristina bezoeken, want ze verveelt haar steendood in Tubize. We zullen ook wat dvd's meenemen voor haar. Voor de rest hoop ik op wat we de voorbije weken van de daken geroepen hebben: menselijkheid."





Bij de dienst Vreemdelingenzaken was niemand te bereiken.