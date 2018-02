'Jozefse Feesten' Eeklonaar van het Jaar 27 februari 2018

02u48 0

De organisatoren van de Jozefse Feesten in Eeklo zijn uitgeroepen tot 'Eeklonaar van het Jaar'. Dat is een trofee die elk jaar uitgereikt wordt door Jong CD&V. "Onder de noemer Jozefse Feesten wordt al 45 jaar lang in augustus op de Sint-Jozefwijk vier dagen lang een gevarieerd, gratis kermisprogramma aangeboden", zegt Gertjan Blomme. "Vorig jaar was het een jubileumeditie. De opbrengst van deze feesten gaat integraal naar de uitbating en het onderhoud van het parochiaal centrum in de Abdijstraat. Achter deze organisatie schuilt een team van enthousiaste vrijwilligers met als aanspreekpunt Filip Jocqúe, Nancy Van de Loo en Nico De Paepe."





(JSA)