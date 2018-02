"Joyriders op de Markt" 12 februari 2018

02u42 0 Eeklo Onafhankelijk gemeenteraadslid Michel De Sutter vraagt de stad Eeklo om iets te doen aan de 'joyriders' op de Markt.

"Daar wordt de laatste tijd machogedrag achter het stuur vastgesteld", zegt De Sutter. "Jonge chauffeurs gaan zwaar optrekken en 'joyriden' over de Markt, om zo indruk te maken op de wachtende jongeren aan de bushalte."





Burgemeester Koen Loete (CD&V+) relativeert. "We mogen niet laten uitschijnen dat onze Markt een nieuw racecircuit geworden is", meent de burgemeester. "Bij de politie is geen enkele klacht binnen gekomen. Wanneer je zoiets ziet, verwittig je best meteen de politie. Er zijn twee feiten gekend van 'joyriding' op de parking van de sporthal, maar niet op de Markt. De bochten van Francorchamps liggen echt niet rond de kerk van Eeklo." (JSA)