"Help onze buren, ze zijn alles kwijt" 14-JARIGE MEISJES IN DE BRES VOOR DOOR BRAND GETROFFEN GEZIN JEFFREY DUJARDIN

01 augustus 2018

02u43 0 Eeklo Na de zware brand in de Vrombautstraat in Eeklo maandagmiddag springen de 14-jarige Jente en Loena in de bres voor hun getroffen overburen. Ze roepen op tot donatie van geld of kleren. De 49-jarige vader van de familie, Bubacarr Bah kwam gisteren de schade opmeten. "We zijn alles kwijt. Hopelijk kunnen we snel in een noodwoning terecht."

De tol was zwaar de dag na de brand in de Vrombautstraat in Eeklo. De 49-jarige vader van de familie, Bubacarr Bah, kwam ter plekke om de schade op te meten. "Alles is weg, we zijn alles kwijt. Nu slapen we in een hotel in Sint-Laureins, hopelijk krijgen we snel een noodwoning tot onze beschikking." De man beseft dat hij ook veel geluk gehad heeft. Zijn drie kinderen lagen nog te slapen toen de brand uitbrak. "De zoon van mijn vriendin werd wakker en wekte de andere kinderen. Anders waren ze in de brand gebleven." Ze werden daarna begeleid door een toevallige voorbijganger. De kinderen werden ter controle naar het AZ Alma in Eeklo gebracht, maar maken het goed. De brandweer was snel ter plekke, maar kon niet verhinderen dat het bovenste verdieping volledig in de vlammen opging. "Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan", zegt Marino Longeville, woordvoerder bij politie Meetjesland.





Volgens Bubacarr ligt de oorzaak ergens anders. "Er waren al langer problemen met de elektriciteit. Soms kregen we zelfs schokken. De boiler lekte ook. We hadden al gebeld naar het OCMW om een expert te sturen, want de situatie was er gevaarlijk. Daarvoor betalen wij dan 600 euro huur per maand."





De 14-jarige zusjes en overbuurmeisjes Jente en Loena besloten in actie te schieten. " Papa riep dat het brandde. Toen we naar buiten keken, zagen we de vlammen. We zijn hierdoor geschrokken, daarom wilden we iets doen", zegt Jente. "Papa stelde voor om een oproep voor hulp te lanceren op sociale media." De kinderen van Bubacarr werden na de brand opgevangen bij hen thuis.





Huilende kinderen

"Het was zo erg", zegt Loena. "Iedereen was aan het huilen. Ze waren alles kwijt. Mijn mama heeft ze wat kleren gegeven, want één van de kinderen liep nog rond in zijn pyjama."





Gisteren waren ze druk in de weer om een Facebookpagina te maken, hun ouders trokken naar de bank om een afzonderlijke rekening te openen. "Op deze manier kunnen we toch iets doen, hoe klein het ook mag zijn", zegt Jente. Op de pagina, 'Steun de buren na brand Vrombautstraat' hebben intussen al verschillende mensen aangeboden om kleren te doneren.





Voor een donatie kan je terecht op de Facebookpagina of het rekeningnummer: BE22 3631 7762 7147