'Helden in het Park' begint donderdag 25 juli 2018

02u34 0

De 24ste editie van 'Helden in het Park' begint op donderdag 26 juli. Helden in het Park is goed voor vier donderdagen gratis concerten vol wereldmuziek in het Eeklose Heldenpark. De eerste donderdag staat in het teken van afrobeat en highlife. Om 20 uur spelen Kyekyeku & Ghanalogue Highlife. Om 22 uur is het de beurt aan Kiala & The Afroblaster.





De volgende weken komen Orlando Julius & the Heliocentrics en Nubiyan Twist (donderdag 2 augustus), The Mighty Diamonds en Reemah (donderdag 9 augustus) en The Mauskovic Dance Band en Mamud Band (donderdag 16 augustus) langs naar Eeklo. Helden in het Park is nog altijd gratis en vindt plaats in het Heldenpark, in de Oostveldstraat in Eeklo. Vanaf 18 uur kan je in het Heldenpark terecht, aan de verschillende eet- en drankstandjes. De concerten beginnen om 20 uur stipt. Info: www.hihp.be. (JSA)