"Haringen in een ton in het ondiepe" EX-KAMPIOENE SCHRIJFT BOEK OVER 50 JAAR ZWEMGESCHIEDENIS JOERI SEYMORTIER

01 september 2018

02u30 0 Eeklo Ze werd drie keer Belgische sportvrouw van het jaar, zwom een pak Belgische records bijeen en mocht voor ons land naar de Olympische Spelen. Vandaag is Carine Verbauwen uit Eeklo 57 jaar oud, en heeft ze een boek klaar over vijftig jaar zwemgeschiedenis in Eeklo. Een gouden jubileum.

Eeklo heeft net een nieuw zwembad. Niet toevallig genoemd naar de bekendste zwemfamilie uit de stad en ver daarbuiten. Precies vijftig jaar geleden kreeg Eeklo ook al een nieuw zwembad. In 1968 was het de eerste stad tussen Gent en Brugge die een eigen zwembad opende. Leuk, maar niemand kon toen zwemmen. Daarom werd al snel de Meetjeslandse Zwemvereniging gesticht, en viert ook die club dit jaar haar vijftigste verjaardag. Ondertussen is de naam veranderd in het Mega Zwemteam Eeklo.





"Eeklo kreeg in 1968 een zwembad en dat was toen wereldnieuws in de stad", vertelt Carine Verbauwen. "Iedereen wou dat zwembad in, maar de meesten bleven in het begin in het ondiepe gedeelte staan. Bijna niemand kon zwemmen. Alleen de rijken die al eens de auto namen om in Gent te leren zwemmen, konden dat. Al snel werd duidelijk dat een zwemclub meer dan nodig zou zijn. Toenmalig schepen Alfons Coppieters contacteerde meteen mijn vader, Herman Verbauwen. Als meervoudig Belgisch zwemkampioen was hij de geknipte man om iedereen in Eeklo te leren zwemmen."





Lange adem

Het eerste zwembad opende vijftig jaar geleden niet zonder slag of stoot. "Het was 1941 toen er in Eeklo voor de eerste keer over de bouw van een zwembad gesproken werd", zegt Carine. "In 1959 is het eerste ontwerp getekend, maar dat werd nooit aanvaard door het ministerie. In 1962 wou men starten aan de ruwbouw, maar ook tijdens de bouw hebben de werken maar liefst twee jaar stilgelegen. Dat kwam opnieuw door problemen met het toenmalige ministerie. In juni 1968 kon het zwembad van Eeklo dan eindelijk opengaan, bijna tien jaar na het eerste ontwerp. Het succes was meteen gigantisch. Het eerste jaar kwamen maar liefst 320.000 mensen zwemmen. Dat zijn er 7.000 per week of duizend per dag. De mensen stonden op sommige momenten echt als haringen in een ton in dat water. Je moest aanschuiven aan de kassa en de kleedhokjes. Onze zwemclub is al snel uitgegroeid tot de beste club van het land. In 1974 stonden we al met drie zwemmers op het Europees Kampioenschap. Geen enkele andere club kon dat in die korte tijd."





Het boek '50 jaar Meetjeslandse Zwemgeschiedenis' van Carine Verbauwen wordt voorgesteld op het jubileumfeest van MZV, op 15 september in zaal Seven in Eeklo. Het kost 25 euro en zal ook te koop zijn in de Standaard Boekhandel in Eeklo, of te bestellen via m.engels@telenet.be.