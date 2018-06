"Graag vlotter van Molenstraat naar Boelare" 23 juni 2018

Marc Windey (SMS) vraagt de stad om maatregelen om het verkeer dat vanuit de Molenstraat komt, vlotter te laten afslaan naar de Boelare.





"Het wordt nog zeker zes jaar wachten op die langverwachte Ring van Eeklo, maar we mogen als stad niet zo lang wachten om de N9 veiliger en gebruiksvriendelijker te maken", zegt Marc Windey. "Voor het verkeer dat vanuit de richting Maldegem komt, is het in de Molenstraat moeilijk afslaan in de Boelare. Het is er vaak heel lang aanschuiven. Dat zou kunnen opgelost worden wanneer er aan kledingzaak De Coninck een groene pijl komt."





Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) wil het voorstel bekijken samen met wegbeheerder AWV. "Toen de Zandvleuge afgesloten was, was het druk op dat kruispunt. Maar dat is intussen genormaliseerd", zegt schepen De Waele. "Hoe meer groene pijltjes er op een kruispunt staan, hoe groter de wachttijden voor het ander verkeer. Dit kan de files vergroten en voor een slechtere doorstroming op de N9 zorgen. Dit moet dus goed onderzocht worden." (JSA)