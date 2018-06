"Genoeg parking, minder leegstand" HANDELAARS LEGGEN HUN EISEN OP TAFEL BIJ STADSBESTUUR JOERI SEYMORTIER

27 juni 2018

02u32 0 Eeklo De handelaars van Eeklo willen dat de stad haar oude glorie herwint, en opnieuw de centrumstad van het Meetjesland wordt. In een eisenbundel van Unizo aan de stad wordt vooral gevraagd naar genoeg parking. Ook aan de leegstand en de hoge werkloosheid moet iets gedaan worden.

Unizo vertegenwoordigt in Eeklo meer dan 100 zelfstandigen. Samen hebben ze een eisenbundel opgemaakt voor het stadsbestuur. De nood aan genoeg parking in het centrum komt het sterkst naar voor. Vooral bij de herinrichting van het centrum wordt gevreesd dat te veel parkeerplaatsen zullen sneuvelen.





"Het klopt dat we minder wagens in onze stadskern willen, maar wie er wil komen winkelen zal er nog altijd met de auto terecht kunnen", reageert schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). "Elke parkeerplaats die in het centrum weggenomen wordt, zal elders gerecupereerd worden. We willen aan de Paterskerk een extra parking creëren. Dus net voor het autoluw centrum zal je daar nog kunnen parkeren. Wie langer in onze stad moet zijn, zal op gratis randparkings terecht kunnen."





Tij gekeerd

Eeklo heeft nog altijd te kampen met het hoog cijfer van elf procent leegstaande winkelpanden. De werkloosheid zit vandaag op 7,3 procent. Dat is al bijna drie procent minder, maar toch nog anderhalf procent meer dan het Oost-Vlaams gemiddelde. "De stad moet blijven investeren in maatregelen om die leegstand tegen te gaan", zegt Jos Vermeiren van Unizo Oost-Vlaanderen. "De ondernemers willen een aantrekkelijke, bruisende handelskern met een mix van handel, horeca, vrije beroepen, cultuur en zorg. De middenstanders vragen dat Eeklo zijn rol van centrumstad van het Meetjesland weer zou opnemen. Ook uit de gemeenten rond Eeklo moeten de mensen in Eeklo komen winkelen, en niet automatisch voor Gent of Brugge kiezen."





Burgemeester Koen Loete (CD&V+) zegt dat de kentering ingezet is. "De werkloosheid is sterk gedaald en we hebben de laatste tijd mooie nieuwe zaken in Eeklo", zegt burgemeester Loete. "Wij vechten daar als stad elke dag voor. In de feiten zijn wij ook echt de centrumstad van het Meetjesland. De voorbije tijd werd er vooral op sociale media te veel aan 'Eeklo-bashing' gedaan. Eerst konden we niet veel anders dan incasseren, maar het tij is gekeerd. Wanneer enkelingen de aanleg van de Ring rond Eeklo jaren kunnen vertragen, of één boer een volledig industrieterrein in Balgerhoeke kan tegenhouden: dan klopt er in ons land toch iets niet. Buiten onze wil om hebben we het de voorbije jaren niet gemakkelijk gehad. Maar de belangrijke dossiers staan weer op de sporen."