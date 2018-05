"Geen wilde feestjes, wel genieten van natuur" MEETJESMAN OPENT VIER NIEUWE PAALKAMPEERPLAATSEN ANTHONY STATIUS

17 mei 2018

02u44 0 Eeklo Kamperen in eigen streek wordt een stuk aantrekkelijker. Gisteren werden vier paalkampeerplaatsen, verspreid over Assenede, Eeklo, Zomergem en Knesselare, geopend. "Paalkamperen is legaal overnachten midden in de natuur. Geen wilde feestjes, maar wel genieten van de rust."

Na de paalkampeerplaats in Kleit opent de regionale jeugddienst Meetjesman nog vier bivakzones waar iedereen kan komen overnachten.





"Samen met het Agentschap Natuur & Bos werd gezocht naar geschikte locaties in de streek", zegt Servaas Van Eynde, voorzitter van de Regionale Jeugddienst Meetjesland. "Zo vind je er een aan de Antwerpse Heirweg in het geboortebos van Assenede, een uitloper van de bossen van Oosteeklo. De andere locaties zijn het Galgenhof in Eeklo, provinciaal domein Het Leen in Zomergem en Onderdale in Knesselare. Dit laatste ligt in de bronzone van de Wagemakersbeek en kamperen kan op een houten platform, als de grond te drassig zou worden."





"Paalkamperen is legaal overnachten in een trekkerstent op een afgelegen plek in de natuur", legt Niels Berlé van de regionale jeugddienst Meetjesman uit.





Waterpomp

"De enige basisvoorzieningen zijn een grasveld en een waterpomp. De waterpomp staat centraal en deze kan je zien als de 'paal' in de term paalkamperen. Het water is niet drinkbaar, maar je kan je er wel mee wassen. Op iedere bivakzone is ook een ecologisch toilet, zodat het bos niet vervuild wordt door wc-papier. De voordelen? Gezinnen proeven weer van de natuur en het trekt heel wat toeristen aan. De bivakzone in Kleit wordt nu al frequent gebruikt door kampeerders."





Maximum 15 gasten

"Bij iedere zone staat een bord met enkele regels", gaat Niels verder. "Vuur maken is uit den boze en je mag maar binnen een straal van tien meter rond de waterpomp je tent opzetten. Er geldt een maximum van drie tenten en vijftien personen, dit om te vermijden dat er een gigantische bende een feestje komt bouwen. Paalkamperen is genieten van de rust in de vrije natuur. Reserveren kan niet, je kan vrij komen en gaan. Als de bivakzone bezet is, dan kan je op een van de andere locaties terecht. Alle zones zijn verbonden door een netwerk. De boswachters van ANB en de politie zullen toezien of alles volgens de regels verloopt. Na een jaar wordt dit project geëvalueerd."





De partners van het project zijn ANB, de gemeentelijke diensten, Pro Natura, Toerisme Meetjesland en de provincie Oost-Vlaanderen, die het project subsidieert. Meer info via info@meetjes man.be