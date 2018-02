"Geen centrumstad? Kort door bocht" KOEN LOETE, BURGEMEESTER EEKLO 21 februari 2018

02u45 0 Eeklo Burgemeester Koen Loete (CD&V+) van Eeklo betreurt de houding van de oppositie en wou op de gemeenteraad bewust niet ingaan op de stelling van de oppositie.

"Eeklo is in mijn bestuursperiode gegroeid van een stad van 19.100 naar een stad met 20.864 inwoners vandaag", zegt Koen Loete. "We hebben vorig jaar een indrukwekkend nieuw streekziekenhuis geopend. We hebben bedrijven die scoren op de internationale markt. Eeklo is een stad met zestien scholen en alles samen meer dan 8.000 kinderen en jongeren die hier elke dag school lopen. We hebben mooie winkels, hebben elk jaar meer dan zeventig grote festiviteiten en mooie regionale festivals. Zeggen dat we de naam van hoofdstad of centrumstad niet meer waard zijn, is kort door de bocht. We blijven die centrumfunctie ook de komende jaren garanderen." (JSA)