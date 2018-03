"Eeklo promoten als winkelhart van Meetjesland" 20 maart 2018

02u48 0 Eeklo Eeklo wil zich profileren als winkelstad en houdt nu zondag het eerste 'Eeklo, Feel Good-event'.

Hiervoor slaan 19 handelszaken de handen in elkaar. Eeklo had de voorbije jaren last van leegstand in de winkelstraten, maar de laatste maanden zijn er een pak winkels bijgekomen. "Dat willen we met dit nieuwe evenement extra in de verf zetten", zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld).





Elk van de negentien deelnemende handelaars bouwt vanaf 14 uur een eigen stand in Salons Mimosa. Om 15 uur is er een modeshow. Om 17 uur is er een dansoptreden van S-Pression.





De toegang is gratis.





Wie vooraf inschrijft op www.eeklo.be/feelgood, maakt kans op 1.000 euro aan waardebonnen. (JSA)