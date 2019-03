‘Clowns zonder grenzen’ komen zondag naar opvangcentrum Eeklo Joeri Seymortier

15 maart 2019

08u00 0 Eeklo Het opvangcentrum van het Rode Kruis in de Pokmoere in Eeklo zet op zondag 17 maart de deuren open.

Je kan de instelling bezoeken in het kader van de ‘Dag van de Zorg’. Maar er is meer, want ook de ‘Clowns zonder grenzen’ komen zondag langs. “Belgisch clowns die naar vluchtelingenkampen in Libanon, Irak en Soedan reizen, om daar de verloren kinderlach terug te winnen”, leggen de mensen achter het opvangcentrum uit. “Het is zonder twijfel een missie van onschatbare waarde. Mensen in moeilijke omstandigheden putten moed uit een beetje plezier maken. Maar de kracht van het lachen werkt ook zeer goed bij ons in België. Daarom zijn we heel blij dat we tijdens onze open deur, op zondag 17 maart, drie echte ‘Clowns zonder grenzen’ mogen verwelkomen in het opvangcentrum.”

Van 13.30 tot 17 uur is iedereen welkom voor een vleugje grenzeloze humor. Info: 09/376.78.60.