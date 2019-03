‘Burgemeester af’ maar toch nog langs de kassa? Oud-burgemeesters Kaprijke en Zelzate krijgen politieke wedde doorbetaald (maar Koen Loete van Eeklo weigert het geld) Kostprijs voor gemeenten kan oplopen tot dik 30.000 euro Joeri Seymortier en Kristof Vereecke

15u05 5 Eeklo Oud-burgemeester Filip Gijssels van Kaprijke en Frank Bruggeman van Zelzate zijn burgemeester af, maar krijgen nog altijd hun burgemeesterswedde doorbetaald. De oud-burgemeester van Kaprijke twaalf maanden, in Zelzate zes maanden. Oud-burgemeester Koen Loete van Eeklo heeft ook recht op nog een vol jaar wedde, maar hij heeft die uittredingsvergoeding geweigerd.

Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters van wie het politieke mandaat afloopt, hebben sinds kort recht op een uittredingsvergoeding. Per gewerkt jaar hebben de politici recht op één maand vergoeding, die gelijk is aan hun laatste maandwedde. De uitkeringsvergoeding kan maximaal twaalf keer, en dus een jaar lang uitbetaald worden.

Oud-burgemeester Filip Gijssels (Samen) van Kaprijke heeft de nodige papieren ingevuld, en wil aanspraak maken op zijn uittredingsvergoeding. Dat zal de gemeente zowat 31.000 euro kosten, en daardoor moet de gemeenteraad een budgetwijziging goedkeuren. Politieke tegenstanders vinden het jammer dat de vroegere burgemeester de gemeente op kosten jaagt. Zeker omdat hij ook als advocaat inkomsten heeft. “Waarom ik die uittredingsvergoeding opneem? Omdat ik er recht op heb ingevolge de wet”, reageert Filip Gijssels op de commotie. “Ik ben 15 jaar burgemeester geweest. Ik heb recht op één maand per jaar anciënniteit, inderdaad met een maximum van twaalf maanden. Het bedrag dat gezegd wordt is natuurlijk bruto. Ik weet nog niet wat dit netto zal zijn. Of ik begrijp dat tegenstanders mij dit kwalijk nemen? Ik had liever nog gewerkt voor mijn geld, maar dat kan nu uiteraard niet.”

“Niet getwijfeld”

Ook Frank Bruggeman (Open Vld) van Zelzate neemt zijn uittredingsvergoeding op. Na zes jaar burgemeester, kan dat voor zes maanden. Dat zal de gemeente ongeveer 18.000 euro kosten. “Ik heb daar eigenlijk geen minuut over getwijfeld”, zegt Bruggeman eerlijk. “Na zes jaar burgemeesterschap moet ik op zoek naar een nieuwe job. De uittredingsvergoeding heeft me de kans mezelf te heroriënteren. Daarnaast wil ik mijn nieuwe rol in de oppositie goed spelen. Dankzij de uittredingsvergoeding krijg ik de kans me op een goede manier in te werken. Elk goed bestuur heeft een goede oppositie nodig. Ik vind die uittredingsvergoeding voor burgemeesters dan ook een goede zaak.”

Kabinet De Crem

Opvallend: ook Koen Loete (CD&V) van Eeklo heeft nog recht op een jaar burgemeesterswedde, maar hij heeft de aanvraag niet ingediend. Hij is ondertussen aan de slag op het kabinet van minister Pieter De Crem in Brussel. “Ik heb onmiddellijk werk gezocht en gevonden als adviseur van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem”, zegt Koen Loete. “Van de uittredingsregeling heb ik gelukkig geen gebruik moeten maken. In mijn geval had dit met twaalf dienstjaren een volle jaarwedde betekend. Dat ik dit niet opvraag is dus een flinke besparing voor de stad Eeklo. Wat ik denk over collega’s die het geld wel opvragen? Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken”, zegt Loete nog.