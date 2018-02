'Buren voor buren' valt in de prijzen 22 februari 2018

Het Rodenbachfonds geeft zijn jaarlijkse 'Passie voor je buur(t)'-prijs aan het project 'Buren voor Buren' uit Eeklo. 'Buren voor Buren' wint een cheque van 250 euro. "Buren voor Buren is een onderdeel van Welzijnsschakels en Welzijnszorg. We zijn een groep van twaalf vrijwilligers die zich in onze wijk inzetten voor gezinnen die het moeilijk hebben", zegt voorzitster Marie-Claire Van Hoorebeke. "We gaan ook bij de mensen thuis, bijvoorbeeld om kinderen te helpen met huiswerk. In overleg met de school worden de gezinnen bepaald."





(JSA)