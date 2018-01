"Bocht van 90 graden op fietspad? Gestoord" ZES GEBROKEN RIBBEN EN KLAPLONG BIJ VAL OP SPOREN GAËTAN REGNIERS

02u42 0 Repro Gaëtan Regniers Het fietspad rechts op de Gentse Steenweg kruist de spoorlijn. Fietser Jurgen reed rechtdoor. Eeklo Jurgen De Wever uit Eeklo is met zijn fiets lelijk ten val gekomen op de sporen langs de Gentse Steenweg in Maldegem. Zes gebroken ribben en een klaplong later haalt hij zwaar uit. "De persoon die verantwoordelijk is voor dit fietspad hoort thuis achter de tralies." Schepen Erwin Goethals (Groen) voelt zich niet aangesproken. "Ik begrijp zijn emotionele reactie, maar het is uitzonderlijk dat hier iemand valt."

Zes gebroken ribben en een klaplong. Dat is het resultaat van wat een doordeweekse fietstocht had moeten zijn. Jurgen De Wever uit Eeklo kwam vrijdagavond zwaar ten val in Maldegem. Het fietspad langs de Gentse Steenweg kruist er een spoorlijn, en De Wever kwam er op de sporen terecht. "De persoon die verantwoordelijk is voor dat fietspad is onbekwaam en hoort thuis achter de tralies. Punt", schrijft hij in een vlammende Facebookpost, gericht aan het gemeentebestuur van Maldegem. "Een fietspad dat plots een bocht van bijna negentig graden maakt, zonder enige vorm van signalisatie en/of afbakening en mensen zo de treinsporen opstuurt is gewoon compleet gestoord."





Aan onze redactie laat Jurgen De Wever weten dat er volgens hem op deze plek al heel veel ongelukken gebeurd zijn. "Iedereen weet dat. De vraag is dan: waarom lossen ze dat niet op?"





Dat de Gentse Steenweg fietsonvriendelijk zou zijn, nuanceert schepen van Openbare Werken Erwin Goethals (Groen) sterk. "Ik ken de situatie heel goed. Ik heb hetzelfde traject daarnet nog met de fiets afgelegd. Er is op de Gentse Steenweg een verplicht fietspad, en dat bevat inderdaad enkele haakse bochten. Tot vijftien jaar geleden was dit een gevaarlijk traject voor fietsers, maar na de aanleg van het huidige fietspad is de situatie er sterk op vooruit gegaan. Er bleef weliswaar een probleem met sommige bochten, omdat het moeilijk bleek om met twee fietsers naast elkaar te rijden. In 2014 zijn er daarom aanpassingen gebeurd, maar niet aan de overweg. Waarom niet? Je kan de sporen enkel veilig kruisen met een fietspad dat haaks op de spoorlijn staat. Anders riskeer je als fietsers met je wiel tussen de sporen te belanden."





Signalisatie

Schepen Goethals wijst erop dat alle wettelijke signalisatie aanwezig is, en dat klopt ook (rechts in beeld). De enige vraag die men zich nog kan stellen, is of de overweg 's avonds en 's nachts voldoende zichtbaar is. De kans op een botsing met een trein is er overigens zo goed als uitgesloten, ook al is de overweg onbewaakt. "De enige treinen die daar passeren, zijn de toeristentreintjes van het Stoomcentrum", klinkt het. Goethals voelt zich ondertussen niet aangesproken door de scherpe kritiek van de onfortuinlijke fietser. "Of ik de gevangenis in moet? Ik begrijp zijn emotionele reactie, maar het is echt uitzonderlijk dat hier iemand ten val komt."