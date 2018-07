"Ballonnen lucht in? Kans erg groot" 33STE BALLOONMEETING MET BABA YEGA EN GOEDE WEERSVERWACHTING JOERI SEYMORTIER

25 juli 2018

02u34 0 Eeklo Het Meetjesland beleeft zaterdag en zondag weer dé hoogdagen van de zomer tijdens de 33ste editie van de Balloonmeeting. Telkens gaan zestigtal luchtballonnen de lucht in en is er heel wat animatie op het terrein. Dit jaar moet Baba Yega veel volk lokken. Wij zetten alles op een rijtje dat je moet weten om er een geslaagd feestweekend van te maken.

BALLONNEN:

De hoofdrol van het weekend is na 33 jaar nog altijd weggelegd voor de luchtballonnen. Zaterdag en zondag iets na 19 uur gaan er telkens vijftig tot zestig exemplaren de lucht in. De piloten komen dit jaar uit zeven verschillende landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Litouwen, Groot-Brittannië en Oostenrijk. Tijdens het opstijgen geeft presentator en oud-Maldegemnaar David Van Ooteghem van Radio 2 de nodige informatie over de ballonnen.





MUZIEK:

De Balloonmeeting staat ook elk jaar garant voor een pak gratis optredens. Op zaterdag begint om 16 uur de rechtstreekse uitzending van 'De week van Dirk' op Radio 2. Om 17.30 uur is er de show Urkie Purkie voor de kinderen. Zaterdag om 20 uur zingt Eveline Cannoot van Ment en om 21 uur neemt The Amazing Flowers over. Zondag 29 juli is er vanaf 16.30 uur een opname van Stories TV, met zeker al optredens van Tom Dice, 2 Fabiola en Dean. Om 18 uur wordt zondag een volkstoeloop verwacht voor de mannen van Baba Yega. Voor de ballonnen de lucht ingaan, komt ook dansschool Movimento nog op het podium. Zondagavond om 20 uur sluit Dust af.





WEER:

De belangrijkste, maar meest onvoorspelbare factor van de Balloonmeeting is en blijft het weer. Na weken van zon en droogte werd voor dit weekend eerst wisselvallig weer voorspeld. Die voorspellingen zijn intussen bijgesteld. De storing zou vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag over het Meetjesland trekken en wat verkoeling brengen. Michel De Meyer is officieel met pensioen als weerman, maar hij blijft op de Balloonmeeting wel de weersvoorspellingen doen. "Zaterdag vanaf de middag wordt het weer zonnig. De kans dat de ballonnen zullen opstijgen is dit jaar heel erg groot", klinkt het.





GRATIS:

De Balloonmeeting blijft na al die jaren nog altijd gratis toegang. "Wij kiezen er bewust voor om geen toegang te vragen en kunnen dat enkel doen door de samenwerking met de stad, onze partners en de vele Meetjeslandse middenstanders die ons steunen", zegt voorzitter Guy Bral. "Wij hebben elk jaar meer kosten, maar door de hulp van een pak vrijwilligers kunnen wij het event gratis houden."





PARKEREN:

Wie naar de Balloonmeeting komt, moet aan het Sportpark van Eeklo zijn: in de Burgemeester Pussemierstraat. Die straat en de parking voor het vernieuwde Sportpark zijn niet toegankelijk voor het gewone publiek. Ook in heel wat straten rond het Sportpark geldt een parkeerverbod. Dat is vooral om een veilige doorgang te houden voor de hulpdiensten, mocht dat nodig zijn. Parkeren doe je beter op de parking van het station of de Kruger, om dan te voet af te zakken naar het feestterrein.





MEEVLIEGEN:

Je kan zaterdag en zondag ook zelf meevliegen met één van de ballonnen. Voor 120 euro per persoon kan je mee de lucht in. Daarvoor krijg je de vlucht, verzekering, een ceremonie voor de luchtdoop en een buffet. Reserveren kan op 050/71.29.55 of meetjeslandse.balloonmeeting@skynet.be.