"9.000 leerlingen op school krijgen" STAD EN ONDERWIJS MAKEN WERK VAN SPIJBELACTIEPLAN JOERI SEYMORTIER

25 augustus 2018

02u42 0 Eeklo Eeklo wil vanaf 1 september zoveel mogelijk van de 9.000 leerlingen en studenten ook effectief in de schoolbanken krijgen, en heeft daar nu een spijbelactieplan voor opgesteld. Samen met de zestien scholen werd vrijdag een charter ondertekend. Opvallend: het is vooral in het kleuteronderwijs dat de spijbelcijfers in Eeklo een pak hoger liggen dan elders.

Eeklo is een echte onderwijsstad, waar elke schooldag negenduizend kinderen en jongeren door de schoolpoort stappen. Althans, dat zouden er negenduizend moeten zijn. In het lager onderwijs blijkt het spijbelcijfer op zes procent te liggen, in het secundair onderwijs stijgt dat naar 15,5 procent van de leerlingen. Maar voor het kleuteronderwijs worden pas echt opvallend slechte cijfers opgetekend: 44 procent van de kleuters laat elk schooljaar meer dan vijf problematische afwezigheden noteren, en staat dus te boek als spijbelaar. En ter referentie: het Vlaamse gemiddelde bij de kleuters ligt een pak lager, op 29 procent.





Straffen is niet het doel

"Met ons spijbelactieplan willen we dit probleem aanpakken", zegt schepen van Onderwijs Ann Van den Driessche (CD&V+). "Dit is geen strafplan waarin we bepalen welke straffen we gaan opleggen wanneer iemand x-aantal keer onwettig afwezig is op school. Integendeel. We willen net voor een positieve aanpak kiezen, omdat we geloven dat we zo veel meer aan de basis van het probleem kunnen werken. In eerste instantie vragen we de scholen om zo goed mogelijk bij te houden wie onwettig afwezig is. Wanneer we zien dat dit te vaak voorkomt, dan gaan we met specialisten op zoek naar de reden van dat spijbelen. Voelt de spijbelaar zich niet goed in zijn vel? Werd er een verkeerde studiekeuze gemaakt? Zijn er thuis problemen? Is de leerling het slachtoffer van pestgedrag? Spijbelen is heel vaak een signaal om aan te geven dat er iets grondig mis is. Wij willen net op zoek gaan naar de oorzaak, die aanpakken en zo het spijbelen wegwerken."





Eeklo rekent in het actieplan op de scholen en de CLB's, maar vooral ook op hun eigen medewerker Yentl Francois, die de vertrouwenspersoon is van de spijbelaars. Bij hem kunnen ze hun verhaal doen, ook buiten de schoolmuren. Nu al is er een lijst met een zestigtal namen van jongens en meisjes waar iets mee moet gebeuren.





Ook kleuters moeten meer naar school. Eeklo scoort met 44 procent spijbelaars ook hier te hoog. "Daar moeten we natuurlijk de ouders voor bereiken. Vaak gaat het om gezinnen met een migratieachtergrond, die nog de traditie koesteren om het kind zo lang mogelijk bij de moeder thuis te houden. Wij willen die ouders ervan overtuigen dat een kind in de opvang en op school heel wat sociale vaardigheden bijleert. Hoe sneller op school, hoe beter", besluit schepen Van den Driessche.