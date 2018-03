"7.000 euro gestolen tijdens bezoek aan prostituee" 24 maart 2018

"De kompaan van mijn prostituee heeft 7.000 euro gestolen terwijl ik er op bezoek was." Een bijzondere aanklacht, gisteren in de Gentse correctionele rechtbank. Een man die 7.000 euro cash - in briefjes van 50 euro - in zijn bestelwagen liggen had, vond die niet meer terug na zijn blitzbezoek aan een prostituee in Eeklo, in december 2016. De eerbare vrouw en haar kompaan ontkennen, ondanks dat ze nauwelijks een uur na de feiten op zoek gingen naar een auto die ze met cash geld konden betalen. Ze kochten een wagen van 5.200 euro, betaald met... briefjes van 50. Voldoende duidelijkheid voor het parket, die voor het duo 2 jaar cel vorderde - een zware straf, omdat ze beiden in staat van strafrechterlijke herhaling verkeren. Het parket wil de wagen ook verbeurd verklaard zien. De verdediging betwist de feiten en stelt dat er te weinig bewijsmateriaal is. De uitspraak op 20 april. (OSG)