Wie herkent deze man of vrouw die overval pleegde op apotheek? Sander Bral

27 maart 2019

15u48 0 Edegem Politie en parket zijn op zoek naar de overvaller van apotheek Van de Peer in Edegem. Begin dit jaar kreeg de eigenaar ongewenst bezoek van een gewapende overvaller en moest ze wat cash geld afgeven. De beelden van de overval werden dinsdagavond vrijgegeven via het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek Live’.

Een man of een vrouw? Uit de beelden en de getuigenissen van de overval is het geslacht van de overvaller bij de Edegemse apotheek Van de Peer moeilijk uit te maken. Op 9 januari rond het middaguur stapte de overvaller in het zwart gekleed de zaak binnen op de hoek van Justus Lipsiusstraat en de Omheininglei. Er waren geen klanten in de zaak en de overvaller sloeg toe. Hij maakte duidelijk dat hij een wapen op zak had en eiste de 235 euro cash die in de kassa zat. De apothekeres overhandigde na wat twijfel het geld en belde de politie. Na een klopjacht door de politie in de buurt, kon niemand gevat worden.

Paarse tas van Aldi

De dag voordien kwam de dader al eens langs in de apotheek. Wellicht wilde hij toen ook al toeslaan maar bedacht hij zich door het aantal klanten in de zaak. Hij vroeg informatie aan de apothekeres en verdween. Zowel uit de beelden als door de getuigenis van de apothekers blijkt niet of het om een man of een vrouw gaat. De overvaller heeft geen baardgroei en een fijne kaaklijn maar is wel 1m80 groot. Op de dag van de overval droeg hij een jeansbroek en een donker jasje van het merk Adidas. De dag voordien was hij volledig in het zwart gekleed. Beide dagen droeg hij een paarse tas van winkelketen Aldi en droeg hij een donkere kap en een zonnebril met donkere glazen. De overvaller verplaatste zich per fiets en woont wellicht in de buurt.

Wie meer informatie heeft over de overval kan terecht bij de politie via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30.300.

De volledige reportage van ‘Faroek Live’ kan je hieronder herbekijken.