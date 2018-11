Wie helpt Edegemnaar als eerste Belg aan felbegeerd plaatsje op poolexpeditie met hondenslee? Jonge avonturier doneert voor elke stem bedrag aan goed doel

Sander Bral

15 november 2018

17u18 0 Edegem Jeroen Van Houtte (25) uit Edegem wordt mogelijk de allereerste Belg die mag deelnemen aan Fjällräven Polar. Als hij genoeg stemmen weet te sprokkelen mag hij samen met dertig andere avonturiers van over heel de wereld deelnemen aan deze poolexpeditie met hondensleeën.

Driehonderd kilometer met een hondenslee rondtrekken in het hoge noorden van Noorwegen en Zweden. Het is de droom van de 25-jarige Edegemnaar Jeroen Van Houtte. Een droom die vorig jaar in duigen viel omdat hij niet geselecteerd werd. Om te mogen deelnemen aan de expeditie van het gelijknamige sportkledingmerk moet je namelijk genoeg stemmen halen.

Sneeuw smelten voor drinkwater

“Uit elke regio mogen slechts twee kandidaten deelnemen”, legt Jeroen uit. “Ik moet opboksen tegen deelnemers uit de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar het hondensleeën veel populairder is dan hier. De organisatie wil aantonen dat je geen specifieke ervaring nodig hebt om te kunnen deelnemen. Sommige deelnemers van de voorbije jaren hadden zelfs nog nooit sneeuw gezien toen ze aankwamen in Scandinavië. Een korte opleiding en een team van professionele begeleiders zorgt ervoor dat er weinig kan mislopen tijdens de expeditie. Het kledingmerk wil met deze promotiestunt zoveel mogelijk mensen aantrekken. De volledige expeditie wordt dan ook door Fjällräven Polar gesponsord. Deelnemers zijn volledig op zichzelf aangewezen. Ze moeten zelf hun kamp opslaan, voor genoeg isolatie zorgen in de tenten, sneeuw smelten voor drinkwater en zelfs voor hun sleehonden zorgen.”

Niet voor de kick

“Aan de zomereditie heb ik wel al kunnen deelnemen”, gaat Jeroen verder. “Dat is een meerdaagse trektocht door het hoge noorden van Zweden waar ik enorm van genoten heb. Ik ben al verschillende keren in Scandinavië geweest en de aantrekkingskracht is daar om één of andere reden zo groot dat ik maar wil blijven terugkomen. Het is niet zozeer voor de kick maar wel om effectief iets bij te leren. Hoe te overleven in de wildernis in extreme omstandigheden en met een beperkte middelen is iets dat wij op school niet leren. Het ontbreekt in ons dagelijks leven.”

Jeroen heeft donderdag zijn applicatie om te kunnen deelnemen aan de Fjällräven Polar online gezet. Stemmen kan online via deze link. Voor elke stem doneert Jeroen een bedrag aan het goede doel de Rode Neuzen-actie. Als hij genoeg stemmen haalt zien we in april kiekjes van hem verschijnen op een hondenslee in de subarctische toendra.