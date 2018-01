Wandelpaadjes krijgen eigen straatnaam 02u25 0

Alle 25 trage wegen in Edegem dragen voortaan een eigen naam. Die kregen ze zodat wandelaars er zeker van zijn dat het niet om privéwegen gaat en dat ze de paden mogen betreden. Er werd een speciale werkgroep opgericht om alle trage wegen van namen te voorzien. Die werden gekozen in samenwerking met verschillende adviesraden en verwijzen naar verhalen, plaatsen en gebeurtenissen die zich rondom het pad in het verleden afspeelden. Voorbeelden van nieuwe straatnamen zijn de Schapenweg aan de vroegere schapenwei, het Hogerhagenpad en het Dwaallichtjespad. Het gemeentebestuur moedigt de Edegemnaar aan deze trage wegen zo veel mogelijk te gebruiken. Nieuwe verkavelingen in de Edegem zullen voortaan verplicht worden minstens één trage weg te voorzien zodat het netwerk van Edegemse paden zich blijft uitbouwen. (BSB)