Vzw Katrinahome wordt ‘Maanwandelaars’: “Samen enorme afstanden overbruggen” Sander Bral

13 december 2018

17u48 0 Edegem Katrinahome is niet meer. De vzw die zich inzet voor volwassenen met een verstandelijke beperking veranderde donderdagmiddag van naam en gaat nu verder als ‘Maanwandelaars’. “Een naam die beter bij onze visie past: het samen overbruggen van enorme afstanden.”

De vzw Katrinahome helpt volwassenen met een verstandelijke beperking al sinds de jaren zeventig met dagbesteding en woonondersteuning. Het kind van de oprichters van de vzw had een mentale beperking en volgde onderwijs aan het Katrinahof in Antwerpen maar had als volwassene geen verder zicht op begeleiding op maat. De vzw Katrinahome werd toen opgericht met een knipoog naar het Katrinahof.

“Die naam was ons dus zeer dierbaar maar dekte de lading niet meer volledig en zorgt bovendien voor heel wat verwarring”, legt Kris Verrelst uit, directeur van het kersverse Maanwandelaars.

“We zijn in 2016 begonnen met een nieuwe visie en beleidsplan en hoe langer we daar aan het werken waren, hoe meer we de indruk kregen dat we een nieuwe naam nodig hadden. We doen namelijk al lang veel meer dan huisvesting voor personen met een verstandelijke beperking alleen. Bij Maanwandelaars proberen we onze zorgvragers en hun vrienden en familie ervan te overtuigen dat een mentale beperking iemand niet hoeft tegen te houden om te doen wat ze zelf willen. Wij geven hulp op maat en merken aan de feedback van de families dat we daar heel erg goed in slagen. Dat doet ons enorm deugd.”

“Je kan er voor kiezen om mensen met een beperking samen te laten wonen in grote campussen, of je kan ze dichter bij hun natuurlijke omgeving en sociaal netwerk laten leven”, gaat Verrelst verder.

“Katrinahome is ooit begonnen met één woning in Antwerpen maar Maanwandelaars heeft nu ook huizen en dagbestedingen in Mortsel en Vremde (Boechout). Velen van onze 86 zorgvragers gaan ’s ochtends naar een dagbestedingscenter en keren ’s avonds weer huiswaarts. In De Stappe in Mortsel bijvoorbeeld kunnen de bezoekers zich creatief uitleven in verschillende ateliers terwijl Den Buiten in Vremde meer inzet op ecologische activiteiten. In samenwerking met Natuurpunt kunnen de zorgvragers daar in de tuin werken of huisdieren verzorgen.”

“We werken ook samen met externe organisaties zodat onze gasten niet per se naar onze eigen dagbestedingen moeten gaan”, benadrukt Verrelst. “Op die manier kunnen we activiteiten aanbieden die de zorgvragers zelf ook wíllen doen.”

De nieuwe naam werd donderdagnamiddag onthuld in het fort van Edegem door de 86 zorgdragers, 95 medewerkers en 70 vrijwilligers die de ‘familie’ De Maanwandelaars intussen telt.