Vrouw van 84 staat terecht voor bijten agent BEJAARDE DAME EN ZOON DOOR HET LINT BIJ BEZOEK DEURWAARDER JONATHAN BERNAERTS

15 februari 2018

02u32 0 Edegem Bizar tafereel in de Antwerpse rechtbank: een hoogbejaarde dame van 84 uit Edegem staat, samen met haar 52-jarige zoon, terecht wegens weerspannigheid. De twee werden agressief tijdens het bezoek van een deurwaarder. De vrouw van 84 zou daarbij een politieman gebeten hebben en naar zijn kruis hebben gestampt.

Een hoogbejaarde die zich in een rechtbank moet verantwoorden: het is geen alledaags tafereel. De bedenkelijke eer viel de 84-jarige M.T. uit Edegem te beurt, die samen met haar zoon E., een man van 52, terechtstaat wegens weerspannigheid. Het parket eist respectievelijk zes maanden en één jaar voorwaardelijke celstraf.





Facturen niet betaald

De feiten gebeurden op 8 juli 2016 in een woonwijk in Edegem. M.T. en haar inwonende zoon kregen die dag een deurwaarder over de vloer. De man, die zich door een politieagent liet vergezellen, kwam de inboedel opschrijven omdat facturen niet betaald waren. Dat was buiten zoon E. gerekend, die de twee resoluut de toegang tot de woning ontzegde.





Nadat de politieman collega's in bijstand had geroepen, escaleerde de situatie volledig. Het kwam tot duw- en trekwerk. Tijdens de schermutseling raakte de bril van een politieman beschadigd. Moeder M.T. mengde zich ook in het conflict. Volgens de procureur begon de dame te roepen, sloeg ze wild om zich heen, probeerde ze een verbalisant in de edele delen te stampen én beet ze een agent in de hand.





De procureur vindt dat moeder en zoon zwaar hun boekje te buiten waren gegaan. "De beklaagden hebben de deurwaarder verhinderd om zijn werk te doen. Meer nog: ze gebruikten buitensporig geweld. Dit zijn volwassen mensen, geen pubers. Het is onaanvaardbaar dat ze dergelijk geweld aanwenden."





"Naar lucht happen"

De verdediging van moeder en zoon vindt dat ze vrijgesproken moeten worden. "Het waren de agenten die geweld gebruikten, zij hebben strafbare feiten gepleegd", zegt hun advocaat. "En wat dat zogezegde bijtincident betreft: mijn cliënte heeft niet gebeten, ze probeerde enkel naar lucht te happen toen ze werd vastgegrepen." De 84-jarige M.T. schreeuwt alvast haar onschuld uit. "De agenten hebben mijn zoon zeer brutaal naar buiten gesleurd", zegt ze. "Ik heb gezien hoe ze hem hebben gestampt en dat was voor mij de druppel. Mijn zoon heeft epilepsie, weet u. Ik heb geroepen dat ze hem zachtaardig moesten behandelen. Maar zelf ben ik niet agressief geweest. Hoe kan ik in godsnaam naar iemands edele delen stampen? Ik krijg, gezien mijn leeftijd, mijn benen niet meer omhoog." Vonnis op 20 maart.