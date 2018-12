Voetbalclub Ik Dien eert overleden student Sanda (20) Sander Bral

09 december 2018

18u58 0 Edegem Het verlies van teamgenoot Sanda Dia (20) is hard aangekomen bij de Edegemse voetbalclub Ik Dien, waar Sanda speelde. De wedstrijd van zondag is toch doorgegaan. “Onze jongens startten de match met een ingetogen eerbetoon aan Sanda.”

De 20-jarige Edegemnaar Sanda Dia kwam deze week om het leven na een uit de hand gelopen studentendoop van studentenclub Reuzegom. Wellicht dronk hij een te grote hoeveelheid visolie waardoor hij onderkoeld en in coma raakte. Vrijdag overleed hij in het ziekenhuis. “Het is onwezenlijk dat zoiets is kunnen gebeuren”, klinkt het bij het clubbestuur van Ik Dien, de voetbalploeg waar Sanda sinds afgelopen zomer speelde. “Hij was nog niet lang bij ons, maar hij heeft zich meteen kunnen inwerken in de ploeg omdat hij zo’n sympathieke jongen was. Hij was bij iedereen onmiddellijk graag gezien. De ploeg is in rouw. De match van zondag is doorgegaan, dat wilden onze jongens absoluut. Voor het eerste fluitsignaal was er een ingetogen en passend eerbetoon aan Sanda. Weg van alle camera’s en pers.”