Vierde E!-Trail passeert door brasserie Forum en microbrouwerij Hoogmis Sander Bral

10 april 2019

12u13 0 Edegem Heel wat Edegemse gebouwen en parken openen midden juni opnieuw hun deuren voor de vierde editie van E!-Trail. Deelnemers lopen onder andere door brasserie ’t Forum en microbrouwerij de Hoogmis op een avontuurlijk pad doorheen het dorp. Voor het eerst is er ook een route van vijf kilometer naast die van tien.

Na drie succesvolle edities organiseert Atletiek Belgica Edegem Sport vzw (ABES) in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur opnieuw de E!-Trail. “Deelnemers kunnen een aantrekkelijk en avontuurlijk loopparcours doorheen Edegemse gebouwen, parken en straten afleggen”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor Sport. “Naast het parcours van tien kilometer is er dit jaar voor het eerst ook een route van vijf kilometer.”

Geen klassement

“Het gaat om een recreatieve loopronde zonder competitie”, benadrukt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Er is geen winnaar, geen klassement, geen tijdsregistratie en er zijn geen prijzen. Heel wat Edegemse gebouwen zullen opengesteld worden. Fitopia en microbrouwerij de Hoogmis mogen een flitsend bezoek van onze lopers verwachten, net als het voormalig gemeentemagazijn, de brandweerkazerne, sporthal Den Willecom, de muziekacademie en gemeenteschool Andreas Vesalius.”

De lopers passeren ook in KTA Da Vinci, loodgieterij Verwimp, Sumitomo Drive Technologies-Hansen Industrial Transmissions, keurslager Vercammen en brasserie ’t Forum. “Heel erg fijn dat dit evenement vanuit zoveel verschillende hoeken enthousiast onthaald wordt”, neemt schepen Michiels weer over. “De start en aankomst wordt dit jaar in de thuisbasis van ABES georganiseerd, het Vic Coveliersstadion in de Jan Verbertlei met genoeg fietsenstallingen en parkeerplaatsen.”

De E!-Trail start op zondag 16 juni om 10u aan het Vic Coveliersstadion. Inschrijven voor vijf euro kan tussen 11 maart en 10 juni via deze website of nadien ter plaatse. Tijdens de run blijven alle verkeersregels gelden.