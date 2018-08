Vertraging werken Baron de Celleslaan 30 augustus 2018

De wegenwerken in de Baron de Celleslaan in Edegem lopen vertraging op. Dat wil zeggen dat de straat niet afgewerkt zal zijn tegen de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Volgens het gemeentebestuur is er door de aanhoudende hitte en onvoorziene obstakels een minieme vertraging ontstaan. Wel zal het voetpad aan de zijde van basisschool 't Kofschip maandag al afgewerkt zijn. De leerlingen en hun ouders zullen de schoolpoort dus vlot kunnen bereiken. Als er zich geen nieuwe incidenten voordoen, zal de aannemer binnen de aangegeven verletdagen blijven. Nadat het voetpad is aangelegd moet de aannemer nog klinkers leggen zodat de straat ten laatste op 10 september volledig vrijgemaakt kan worden. (BSB)