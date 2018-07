Versprille trekt PVDA+d!EM 19 juli 2018

De Edegemse PVDA+d!EM trekt in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen met John Versprille als lijsttrekker. Ondanks het feit dat de partij op dit moment geen zetels heeft in de gemeenteraad, ambieert Versprille de burgemeestersjerp. "De meerderheid speelt spelletjes met de oppositie", hekelt Versprille. "De pogingen om de verschillende onafhankelijke belangengroepen te dwarsbomen, geven geen blijk van goed bestuur. De politiek in Edegem moet terug ernstig worden waarin niet elk positief idee van burger of oppositie lacherig van tafel wordt geveegd. Samenwerking is de sleutel voor een beter Edegem." De lijst van PVDA+d!EM wordt geduwd door André van Ekelenburg. (BSB)