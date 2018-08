Vernieuwde wereldwinkel heropent tijdens jaarmarkt 30 augustus 2018

02u41 0 Edegem De Edegemse Oxfam Wereldwinkel opent zaterdag tijdens de jaarmarkt opnieuw de deuren. De winkel is tijdens de zomer een kleine twee maanden gesloten geweest voor een totale make-over.

"We zitten al zes jaar op deze locatie en het interieur was intussen wel uitgeleefd", legt coördinator Hugo Van Noyen uit. "We hebben de winkel volledig leeggemaakt, nieuwe kasten geplaatst, nieuwe verlichting en een nieuwe toonbank. Je als kleine winkel op de kaart plaatsen, is niet gemakkelijk. Door het nieuwe interieur hebben we nu meer een belevingswinkel die aangepast is aan de hedendaagse winkelervaring." In de wereldwinkel met 42 vrijwilligers worden vooral voedingswaren verkocht van kleinschalige producenten. Het gaat om voornamelijk Afrikaanse producten zoals koffie en chocolade waar een eerlijke prijs voor is betaald en dus beduidend hoger is dan de gemiddelde marktprijs. Naast de verkoop zet de wereldwinkel ook in op educatie. "Jaarlijkse bezoeken we ongeveer 25 Edegemse schoolklassen en geven we vorming aan minstens één volwassenengroep over de oneerlijke wereldhandel en wat eraan te doen", gaat Hugo verder. De nieuwe wereldwinkel wordt donderdagavond voorgesteld aan medewerkers en sympathisanten. Zaterdag tijdens de jaarmarkt gaan de deuren ook publiek open vanaf 10 uur. (BSB)