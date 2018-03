Vastgoedmakelaar riskeert boete voor misbruiken kieslijsten 06 maart 2018

02u41 0 Edegem Louis Convents van immobiliënkantoor Woonplanners bvba uit Edegem riskeert een geldboete van duizend euro omdat hij in 2014 kieslijsten misbruikt zou hebben.

Convents was voorzitter van de partij Edegem-Anders vooraleer de partij fusioneerde met N-VA en hij uit de politiek stapte. Op die manier kwam hij in het bezit van kieslijsten. Die lijsten bevatten private burgergegevens en mogen enkel gebruikt worden om bepaalde doelgroepen aan te spreken in de context van verkiezingscampagnes. Convents, zijn medewerker M.W. en zijn raadsman zouden de kieslijsten in 2014 misbruikt hebben om een bouwproject te promoten. Gisteren kwam aan het licht dat medewerker M.W. zelf aan de alarmbel trok en de Privacycommissie inlichtte.





"Wij gaan voor de vrijspraak", klinkt het bij de advocaat van Convents. "Men vervolgt mijn cliënt op basis van een brief van de Privacycommissie waarin klachten staan die niet zijn opgenomen in de dagvaarding. We weten dus niet eens voor welke feiten we ons moeten verantwoorden. Mijn cliënt wist niet dat de kieslijsten gebruikt werden voor het bouwproject omdat M.W., de zogenoemde klokkenluider in het verhaal, er als operationeel medewerker verantwoordelijk voor was. Mijn cliënt was op dat moment op vakantie."





Ook M.W. riskeert een geldboete, in april worden de vonnissen uitgesproken. De Privacycommissie en het gemeentebestuur van Edegem eisen als burgerlijke partij elk één symbolische euro. (BSB/PLA)