Twintigtal bewoners geëvacueerd door keukenbrand 16 maart 2018

Door een keukenbrand in Edegem werd een appartementsgebouw van acht verdiepingen hoog gisterenmiddag volledig ontruimd door de brandweer. Twee korpsen en heel wat politie snelden rond het middaguur naar de brand in de Hovestraat. Een twintigtal aanwezige bewoners werden geëvacueerd terwijl de hulpdiensten hun werk deden. Terwijl het brandweerkorps van Edegem de brand te lijf ging, werd er versterking gevraagd aan brandweer Kontich om de ontruiming op zich te nemen. "Het ging om een accidentele brand die in de keuken van één van de bewoners ontstond", legt Dirk Fonteyne van de lokale politiezone HEKLA uit. "Het ging om een beperkte brand die wel veel rook met zich meebracht. Daarom heeft de brandweer de blok met zestien appartementen preventief ontruimd. Er raakte gelukkig niemand gewond. Er wonen vooral oudere mensen in het gebouw, dit had veel erger kunnen aflopen." Na een half uur mochten de geëvacueerde bewoners terug naar binnen. Het appartement waar de brand uitbrak, heeft heel wat schade geleden. (BSB)