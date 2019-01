Twee maanden werk om wateroverlast Edegemse Beek weg te werken Sander Bral

10 januari 2019

17u20 0 Edegem De provincie is deze week begonnen met de inrichtingswerken van het deel Edegemse Beek tussen de Prins Boudewijnlaan en de Boniverlei op de grens tussen Edegem en Kontich. Na de werken zullen buurtbewoners beter beschermd zijn tegen wateroverlast en overstromingen.

De grensbeek tussen Edegem en Kontich zorgde in het verleden al verschillende keer voor wateroverlast. “Eén van de kerntaken van de provincie is het beheren van onbevaarbare waterlopen”, zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), bevoegd voor leefmilieu. “We doen daarbij gerichte inspanningen voor een duurzamer ruimtegebruik waarin een open ruimte veerkrachtig kan reageren op overstromingen, droogte en andere watergerelateerde problemen. Deze werken moeten extra water creëren dat de Edegemse Beek meer dan nodig heeft.”

De Edegemse Beek is één van de 825 onbevaarbare waterlopen die provinciaal beheerd wordt. Het groene gebied rondom de beek is eigendom van Natuurpunt. Deze week begonnen de werken aan de beek. De oever van de zuidelijke perceelgracht wordt afgeschuind. De historische dreef aan de westkant van het gebied wordt hersteld naar de vroegere situatie. De dreef wordt verhoogd en er komt een nieuwe bomenrij. In een latere fase komt er ook een nieuw bos dat Natuurpunt zal aanplanten.

De kostprijs van de herinrichting bedraagt 141.000 euro en de werken zullen ongeveer twee maanden duren. Alle werftransporten zullen via de Villermontstraat en de Veldkant rijden en zullen zich tot een minimum beperken. Buurtbewoners, fauna en flora zouden weinig tot geen last mogen ondervinden van de werken.